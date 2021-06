Kunstmusik und „Wiener Schmäh“ mit Harmonie

Man muss die drei Tage des BurgSommer Hall, welche Ernst Molden und seinen „Hawara“ gewidmet sind, eigentlich schon die „Haller Molden-Festspiele“ nennen. Auch am Abend des vergangenen Donnerstags konnte der Veranstalter an die 500 Besucher im wunderbaren Ambiente des Hofratsgartens, welcher direkt an die Burg Hasegg anschließt, begrüßen.