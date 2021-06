46-Jähriger auf Baustelle zusammengebrochen - tot!

Beschäftigte, die auch im Sommer Schwerarbeit leisten müssen, leiden massiv unter der Hitze. Am Mittwoch brach in Leoben ein 46-jähriger Bauarbeiter zusammen. Der Vater zweier Kinder verstarb letztlich im Krankenhaus. Bei Erreichen von 32,5 Grad Celsius im Schatten gilt am Bau die Hitzefrei-Regelung. Doch diese Temperaturen werden meist erst am Nachmittag erreicht - zu diesem Zeitpunkt haben Bauarbeiter bereits bis zu acht Stunden lang hart gearbeitet.