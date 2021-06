Hagelfront zog über die Landeshauptstadt Salzburg

Meteorologe Martin Templin sagte es bereits am Vormittag voraus. „Alle guten – oder eigentlich – schlechten Dinge sind drei.“ Und in der Tat: Wie an den beiden Tagen zuvor gingen auch am Donnerstag über Teilen Salzburgs schwere Unwetter nieder. Besonders betroffen war dieses Mal die Landeshauptstadt. Gegen 17 Uhr entlud sich eine Hagelfront über der Stadt, Hagelkörner bedeckten die Straßen.