Neuer ÖH-Vorsitz: Autos raus aus Zinzendorfgasse

Von rechts wird immer wieder der Ruf laut, man solle die ÖH abschaffen. Für Michael Pucher, den dritten in der Runde, kommt das nicht infrage. „Wir bieten Service für die Studenten und sind die gesetzlich verankerte Vertretung.“ Er will mehr Transparenz, was mit dem Geld, das jeder Student jedes Semester zahlen muss (etwa 20 Euro), passiert. „Deswegen werden wir alle Projekte, und was sie kosten, auf der Homepage veröffentlichen.“