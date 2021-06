Rowdys wüteten im Freibad in Neunkirchen

Die Aufregung ist groß in Neunkirchen in Niederösterreich: Unbekannte haben in den Nachtstunden im Freibad ihr Unwesen getrieben. Die Folge: Der Bereich rund um die Rutsche muss wegen großer Schäden vorübergehend gesperrt werden. Während nun die Rufe nach einer Videoüberwachung laut werden, appelliert die Stadt an die Vernunft.