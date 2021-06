Arbeiter nach Unfällen ins Krankenhaus geflogen

Zwei Arbeitsunfälle im Pongau endeten jeweils mit dem Einsatz des Rettungshubschraubers. Am Dienstag wurde ein 20-jähriger Pole bei einer Autobahn-Baustelle auf der A10 im Bereich zwischen Bischofshofen und Werfen von einem Radlader angefahren. Am Mittwoch stürzte ein 23-jähriger Pongauer in Kleinarl aus 2,3 Metern Höhe von einem Gerüst.