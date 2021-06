Selbstüberschätzung holt Paragleiter vom Himmel

„Erst am Dienstag wurde ein Paragleiter mit schweren Becken- und Wirbelsäulenverletzungen bei uns eingeliefert“, sagt Prof. Rohit Arora, Direktor der Orthopädie und Traumatologie an der Uniklinik Innsbruck. In den vergangenen drei Wochen hatten bereits zwei Flugsportler Querschnittslähmungen nach Unfällen davongetragen. Ein Deutscher (54) und ein Einheimischer (55) starben in Heinfels und in der Wildschönau. "Es passiert derzeit eindeutig mehr als üblich, zudem handelt es sich meist um Patienten mit Polytraumata.