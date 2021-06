Tirols Bergrettung: Aufsichtsrat als Kontrollorgan

Die Vorgabe des Finanzamts, dass die Bergrettung nun die Bergführer für Ausbildungskurse etc. fix anstellen muss, verursacht neben finanziellen vor allem administrative Probleme. Laut Spiegl sei es etwa gar nicht möglich, das Arbeitszeitgesetz einzuhalten. Die Vorgabe sorgt aber allein schon deshalb für Kopfschütteln, weil nur in Tirol das dahinterstehende Gesetz so streng ausgelegt wird.