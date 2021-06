Klettern bei Falkensteinwand gar nicht erlaubt

Es ist eine eindrucksvolle Felswand, ein Naturdenkmal, das aus dem Wasser des Wolfgangsees teils pfeilgerade in die Luft ragt. 120 Meter hoch ist sie, an manchen Stellen noch höher. Und auch Unterwasser verläuft sie noch etliche Meter gerade in die Tiefe. Es verwundert wenig, dass Kletterer oder Klippenspringer hier große Augen bekommen. In den 80er-Jahren haben die Bergsportler begonnen, die Wand zu bezwingen. Damals dürfte auch der Klettersteig eingerichtet worden sein.