76-Jährige bewusstlos im Schwimmbecken!

Der Bademeister des Schwimmbades Völs in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat am Sonntag eine 76-Jährige aus dem Becken gerettet, die bewusstlos auf der Wasseroberfläche getrieben war. Wie die Polizei berichtete, dürfte die Einheimische zuvor mehrere Längen geschwommen sein, als sie plötzlich bewusstlos wurde. Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.