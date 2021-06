Kammerspiel mit Tragik und einem Übermaß an Moral

Geniale Momente, aber auch Längen

So dramatisch die Oper stellenweise ist, so sehr Britten ein Mann mit Sinn für theatralische Wirkungen ist, so wenig kann etwa der Schluss überzeugen, wenn nach dem tragischen Selbstmord der Protagonistin noch allzu lange moralisiert wird. Auch sonst gibt es Längen, aber auch viele geniale Momente. Dabei ist die Idee, zwei Erzähler einzuführen, an und für sich spannend: Teilweise nehmen sie die Rolle des Chores in einer griechischen Tragödie wahr, teilweise sind sie aber auch betroffen von der Wucht des Geschehens. Wenn sie dann zu dessen Reportern werden, ist das ein gelungener Regieeinfall.