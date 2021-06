Viel Liebe für Katze, Nager und Co.

THEMENBILD - der Verein Tierhilfe FEliciTA e. V. rettet Tiere in Not und vermittelt diese weiter. Im Bild Felix und Tanja mit einigen Hasen in der Auffangstation, aufgenommen am 18. Juni 2021, Lend, Österreich // the association Tierhilfe FEliciTA e. V. rescues animals in need and passes them on. The picture shows Felix and Tanja with some rabbits in the rescue centre, on 2021/06/18, Lend, Austria. EXPA Pictures © 2021, PhotoCredit: EXPA/ Stefanie Oberhauser

