Autos werden zum Chauffeur

„Damit können wir die heimische Wirtschaft und den Warentransport nachhaltiger und sicherer machen“, sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, der aus Oberösterreich zum Spatenstich in der Grenzregion gekommen war. Sein heimischer Amtskollege Jochen Danninger legte ebenfalls symbolisch Hand an: „Durch dieses Leuchtturmprojekt hoffen wir auf neue Industrieunternehmen aus beiden Bundesländern, die sich mit innovativen Ideen einbringen.“ Und vielleicht reicht die Strahlkraft auch über die Region hinaus und zieht internationale Interessenten an, so die Hoffnung.