Vorerst nur wenige Städte im Flugplan

Der Salzburg Airport erwacht nur langsam aus seiner Covid-Starre: Zwar finden sich ab Ende Juni nun auch wieder drei deutsche Städte im Flugplan. Viele Verbindungen, wie etwa auch nach Istanbul oder London, fehlen weiterhin – die Türkei und Großbritannien sind coronabedingt nicht auf der Anlage A der Einreiseverordnung angegeben, bei Einreise droht damit Quarantäne. Auch wenn die Bestimmungen aufgehoben werden, bleibt vor allem das Angebot in Richtung London dünn: British Airways und Easy Jet kommen erst im Herbst wieder, nur Ryanair will im Sommer wieder Salzburg ansteuern. Zumindest ein Lichtblick für Städtereisende: Ab Juli fliegt die niederländische Billigairline Transavia Amsterdam an.