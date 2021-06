Golf-Ass Regner: Eine steirische Punktlandung

„Ziel erreicht“, grinste der 22-jährige Spieler des GC Murhof nach seiner letzten Runde und seiner „Punktlandung“. „Mit dem Platz in den Top-Ten kann ich jetzt nächste Woche auch gleich beim Turnier in Frankreich abschlagen.“ Den Reisestress nimmt der Ennstaler, der heute nach Hause zurückkehrt, gerne in Kauf – am Montag geht’s schon wieder weiter nach Paris.