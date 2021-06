Stefanie Werger nimmt Abschied von der Bühne

Haben Sie das Album auf eigener Tasche finanziert?

Ja, und darauf bin ich sehr stolz. Ich wollte es so machen, weil ich in aller Ruhe meine Demos einspielen konnte, ohne dass die Plattenfirma dreingeredet hat. Die reden nur groß, wissen alles immer besser und nicht ein jeder von denen kennt sich in der Musik aus.