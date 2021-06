Wenig Platz für Junge am Kai

Der Rudolfskai in der Stadt Salzburg ist die erste Anlaufstelle für Jugendliche ab 16 in Feierlaune. Doch in den vergangenen Jahren hat sich die Partymeile einen berüchtigten Ruf zugelegt: Immer wieder kam es vor den Lokalen zu Polizeieinsätzen. Nun will die Stadt neue Wege gehen, den meisten Bars droht das Aus.