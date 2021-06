Zuerst Kritik, dann viel Lob für Katharina Ferner

„Mir träumt ...“ So poetisch, wie die Salzburger Autorin und „Krone“-Dichterin Katharina Ferner am Donnerstag ihren Beitrag für den Bachmann-Wettbewerb eröffnete, ging es in den folgenden Textpassagen weiter. In der literarischen Tradition, die Realität mit einer Traumsprache zu reflektieren, fügte sie kunstvoll Fragmente und Splitter rund um populäre Themen wie Klimawandel, Twitter, Feminismus oder den Wohnungsmarkt aneinander - und entzweite mit diesem offenen Ansatz die Jury.