Ein neuer Anlauf in Lettland

Der Fußball hat in Lettland allerdings nicht oberste Priorität: „Es gibt schönen Rasen, aber alles hat eher Platz- als Stadioncharakter. Es kommen auch bei weitem nicht so viele Zuschauer wie in Österreich.“ Am 8. und 15. Juli wird’s für den steirischen Weltenbummler (der schon in Deutschland, Portugal und Polen gespielt hat) und die Truppe von Viktor Morozs in der 1. Qualifikationsrunde der Europa-Conference League ernst: „Da müssen wir über Klaksvik aus den Faröern drüber!“