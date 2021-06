Aus, vorbei! Setzinger tritt von der Eisfläche ab

Schlussstrich! Oliver Setzinger beendet seine Profikarriere. Das gab der Eishockey-Kapazunder am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Weiz bekannt. Dort bleibt „Setze“, zuletzt fünf Jahre für die 99ers erfolgreich aktiv, auch weiterhin, wird sich beim Eliteligaklub als Sportchef auch um den Nachwuchs kümmern. Setzinger spielte in der Schweiz, Finnland und in Amerika. Zudem war er fixer Bestandteil des österreichischen Nationalteams, für das er insgesamt 160 Länderspiele bestritt sowie an elf Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teilnahm.