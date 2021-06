Therme Loipersdorf sucht neue Investoren

Der anhaltende Erfolg des Thermenresort Loipersdorf - trotz verstärktem Wettbewerb im Thermenbereich in den letzten Jahren - liegt in der klaren Orientierung an den Bedürfnissen seiner Gäste. Diesen Vorsprung will man durch den geplanten Investitionsimpuls weiter ausbauen und die Therme als touristischen Erlebnisort eingebettet in das bestehende, regionale Tourismusangebot neu denken.