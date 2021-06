Volksschul-Kinder lauschten „Kirchis“ Worten genau

Etwa neue Tore für U9-Mannschaft bezahlt

„Der Fußballklub in Filzmoos hat etwa Tore für die U9 bestellt“, weiß Ex-Skistar Michaela Kirchgasser aus der Heimat. Die Ex-Slalom-Vizeweltmeisterin ist ein Testimonial von „Beweg dich“, gibt ihr Wissen an den Nachwuchs weiter – diese Woche an Volksschüler in Filzmoos. „Unter anderem habe ich alte Kinderspiele wie Gummispringen, Tempelhüpfen oder Affenschaukel reaktiviert. Um zu zeigen: Es braucht nicht viel, um sich zu bewegen.“