Durch Tirol klingt endlich wieder Musik

Das Warten hat ein Ende

Lange Zeit lief die Vereinstätigkeit nur auf Sparflamme. „Wir haben etwa in Kirchen und bei Messen als Quartett gesungen“, erzählt Manfred Duringer von den vergangenen Monaten. Auch die Musikkapellen haben maximal in kleinen Ensembles Auftritte absolviert. Proben waren – wenn überhaupt – ebenfalls nur in Kleingruppen möglich.