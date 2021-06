Mehr Bewegung in den steirischen Unternehmen

Was ist Nudging?

In den frühen 90er-Jahren brachte die Reinigungsabteilung des Amsterdamer Flughafens links neben den Abflüssen der Männerurinale Sticker an, die eine schwarze Fliege abbildeten. Was passierte? Die Verunreinigung ging um 80% zurück. Seit diesen Tagen sind „nudges“ oder auch „nudging“ in der Sozialwissenschaft hoch interessant. Der Österreichische Betriebssport Verband und der Steirische Betriebssport Verband setzen neben herkömmlichen BGF-Maßnahmen innovative Lösungen in Form von Nudgings ein, um mehr Bewegung in die Unternehmen und in die Arbeitswelten zu bringen.