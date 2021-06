Auch der Hauptsponsor flog den Falken davon

Trainingsstart bei den Fußball-Zweitligisten! Während man in Lafnitz nach einigen Transfers (und einer bärenstarken) Vorsaison voller Vorfreude in die Zukunft blickt, gibt‘s Sorgenfalten in Kapfenberg. Großer Aderlass im Kader, dazu einen Geldgeber verloren. Der Traditionsklub in der Obersteiermark backt sehr kleine Brötchen.