Touristiker kämpfen mit Mega-Budgetloch

Große Aufgaben bei gleichzeitig klammen Kassen: Inmitten der Corona-Krise machen Salzburgs Tourismusverbänden nun die Finanzen große Sorgen. Durch den Ausfall der Wintersaison fehlen heuer rund 20 Millionen Euro an Nächtigungsabgaben, also den Ortstaxen. Zudem dürften bis 2023 schätzungsweise 60 Millionen Euro an Tourismusabgaben ausbleiben.