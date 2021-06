Tolle Stimmung bei der Gartenparty in Langenlois

Es ist so schön, wieder gemeinsam feiern zu können! Das zeigte sich auch bei der großen Gartenparty der Stars, in den Kittenberger Erlebnisgärten. Die Show mit Stefanie Hertel, Karl Ploberger, Florian Silbereisen, Maite Kelly und vielen anderen wurde von ORF und MDR ausgestrahlt. Und die Bilanz für das „Gartenland Niederösterreich“ ist eine sehr erfreuliche: knapp 1,2 Millionen Zuseher haben in Deutschland und Österreich die Show an den Bildschirmen verfolgt.