Graz: Mopedfahrer (16) bei Unfall schwer verletzt

Der Mopedfahrer, ein 16-jähriger Grazer, kam „Am Katzelbach“ im Bezirk Straßgang in einer Linkskurve zu Sturz. Er blieb auf der Fahrbahn liegen, sein Moped schlitterte in das Auto eines 22-jährigen in Graz wohnhaften Rumänen, der eine Vollbremsung hingelegt hatte.