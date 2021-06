Kult und Kalauer mit dem „Tatortreiniger“

Auch im Kleinen Theater Salzburg, in dem man sich eng an drei Episoden der TV-Serie hält, funktioniert das bestens. Urgestein Edi Jäger begeht als Tatortreiniger Schotty nicht den Fehler, den stoischen Bjarne Mädel zu imitieren, sondern befüllt den Stoff in Sprache und Ausdruck mit österreichischem Lokalkolorit. Dabei driftet das Stück einige Male gefährlich in Richtung kalauerndes Volkstheater, doch der Unterhaltungswert stimmt – von Standesdünkeln zwischen „feiner Dame“ und „Putzmann“ über die Begegnung mit einer werdenden Mutter, die ihre politischen Ideologien über den Vornamen des Kindes transportieren möchte, bis zum skurrilen Schloss, in dem man sich nur durch stetiges Reimen dem Fluch einer endlosen Zeitschleife entziehen kann (leider mit einigen Textproblemen bei Darstellerin Anita Köchl).