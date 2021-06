Höll muss beim Comeback ein Trauma überwinden

Am Samstag steht für Mountainbike-Ass Vali Höll das wohl wichtigste Rennen ihres bisherigen Lebens auf dem Programm. Die junge Pinzgauerin startet beim Heimweltcup in Leogang erstmals in der Elite-Klasse im Downhill, gilt als kommender Superstar in der Szene. Doch weil die 19-Jährige ausgerechnet bei der Weltmeisterschaft im letzten Oktober in ihrem zweiten Wohnzimmer im Abschlusstraining zu Sturz kam und sich dabei mehrere Bänder riss, herrscht bei Vali eine gewisse Unsicherheit.