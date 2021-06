Mit wem Nina Proll den 75er feierte

Da ließ sich Vespa-Generalimporteur Josef Faber nicht lumpen. Zum 75. Geburtstag der italienischen Marke lud er uns zum Shooting mit Nina Proll ein, die von Star-Fotograf Manfred Baumann in Wien in Szene gesetzt wurde. „Nina ist Kundin und begeisterte Vespa-Fahrerin, also hat das perfekt gepasst, und wir haben gemeinsam mit ihr ein Dreivierteljahrhundert Geschichte in Bildern umgesetzt“, so Gastgeber Faber.