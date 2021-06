Lienz: Initiative will Hochstein-Ausbau verhindern

Artenvielfalt in Gefahr

Mitbegründerin Renate Hölzl streicht die Bedeutung der Fläche hervor: „Es handelt sich um eine der letzten Streuobstwiesen in der Nähe von Lienz. Diese sind Hotspots der Artenvielfalt.“ Das Grundstück sei zudem Außenzone des Naturdenkmals „Park bei Schloss-Bruck“. Sauer stößt zudem der zweite Parkplatz am Terlagofeld auf. Dort gebe es Platz für 150 Pkw. Voll sei dieser aber nur zwei bis drei Tage pro Jahr, so Winkler. Man sehe keinen Sinn in der Erweiterung des bestehenden Angebots.