Osterfestspiele mit Neuinszenierung von Lohengrin

Mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Nikolaus Bachler, der im kommenden Jahr die künstlerische Gesamtverantwortung für die Osterfestspiele Salzburg übernehmen wird, besteht nach - vor allem im Jahr 2019 - aufkeimenden Konflikten offenbar ein gutes Einvernehmen. „Wir haben uns über die Arbeit schnell gefunden“, sagte Bachler bei der Präsentation des Programms der Osterfestspiele 2022 am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz. Das Positive am Älterwerden sei die „Gelassenheit“.