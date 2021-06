Sturz nach Reifenplatzer: Motorradlenker im Koma

Schwerer Unfall Dienstagnachmittag in Voitsberg in der Weststeiermark: Aufgrund eines Reifenplatzers kam ein Motorradfahrer zu Sturz. Der 51-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden musste. Auch am Pogusch wurde am Dienstag ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.