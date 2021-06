Anrainer verärgert: „Spielwiese“ wird betoniert

Bürgermeister Rudi Friewald stand bereits in der Vergangenheit bei zahlreichen Bauprojekten hart in der Kritik, nun hat er auch zahlreiche Mieter in der Grillenbergsiedlung gegen sich aufgebracht. Der Grund dafür: Zwischen den Wohnblocks Nummer 1 und 2 sollen nun weitere Bauten errichtet werden, und die Freifläche – eine „Grüne Lunge“ für die Anlage – dürfte zubetoniert werden. Anrainer Dietrich Raidl ist erbost: „Bevor wir hergezogen sind, wurde uns zugesagt, dass die Fläche freigehalten wird. Viele Kinder nutzen die Wiese als Spielplatz, und das Lebensgefühl ist einfach besser. Aus reiner Gier wird auch der letzte Teil verbaut“, so Raidl.