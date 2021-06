Hitziger Streit um Bauprojekt

In Windeseile wird in Hof am Leithaberge die rechtliche Basis für einen Deal mit der Firma Ö-Bauland und Projektentwicklung auf den „Mann-Gründen“ geschaffen. Hintergründe: Die ÖBP hat mehrere Grundstücke, rund 16.000 Quadratmeter, erworben. Diese sollen nun in weiterer Folge in 21 Bauplätze geteilt und über eine neu zu schaffende Verkehrsfläche aufgeschlossen werden. Die Opposition hat zu den Regelungen für Abrechnung der Abgaben und Vergabe von Leistungen beim Bau der Zufahrtsstraße Bedenken angemeldet, Ortschef Felix Medwenitsch will aber am Projekt festhalten.