Karatekas sorgten in Graz für Medaillen-Regen

Als stärksten Akteur der Titelkämpfe strich Eppenschwandtner Mathias Kowarik (67 kg) hervor. „Er ist in beeindruckender Form, wird sicher bald in der Premier League zu sehen sein.“ Der 18-Jährige ist auch schon Fixstarter für die Junioren-EM in Finnland im August. Die weiteren Goldmedaillen holten Philipp Kühnel (75 kg), das Kumite-Herrenteam - mit dem Duo sowie Dominik Hinterbuchner und Alexander Jezdik - sowie Natalie Reiter (68 kg).