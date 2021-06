Menschenrettung nach Forstunfall

Der Murtaler fällte gegen 8.30 Uhr im steilen Gelände im Ortsteil Kumpitz eine 15 Meter hohe Fichte. Als diese zu Boden fiel traf der Baumstamm den Mann. Der 50-Jährige wurde dabei schwer verletzt, er konnte aber selbst noch die Rettungskette in Gang setzen. Die alarmierte Feuerwehr Fohnsdorf rückte mit 15 Florianis, darunter Spezialisten für Absturzsicherungsarbeiten in Höhen und Tiefen, aus. Die ärztliche Versorgung des Verletzten übernahm der ebenfalls alarmierte Notarzt. Nach Stabilisation des Mannes konnte mit Hilfe einer Korbtrage, eine speziell Trage die oftmals unter schwierigen Bedienungen zum Einsatz kommt, der Verletzte schonend vom Steilstück gerettet werden. Der Rettungsdienst lieferte den Mann für weitere medizinische Untersuchungen in das Krankenhaus Judenburg ein.