Mit zerstörtem Auto weitergefahren

Am frühen Sonntagmorgen kam ein 24-jähriger Pinzgauer auf der B165 bei Mittersill mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überfuhr in Folge eine Verkehrsinsel, kam ins Schleudern und touchierte einen dortigen Randstein. Trotz einer aufgerissenen ÖlwIanne und stark beschädigten Reifen setzte der Pinzgauer seine Fahrt fort. Eine Polizeistreife hielt sich zufällig in der Nähe auf und nahm die Unfallgeräusche akustisch wahr. Als die Beamten nach dem Rechten sehen wollte, fuhr der Unfalllenker an der Streife vorbei. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und hielten den Unfalllenker nach kurzer Zeit an. Ein durchgeführter Alkotest verlief bei dem 24-Jährigen mit 1,52 Promille positiv. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Der Pinzgauer wird angezeigt. Die Freiwillige Feuerwehr musste das ausgeflossene Öl binden und die Fahrbahn reinigen.