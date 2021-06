Giants-Niederlage - aber Trainer könnte bleiben!

Der Football-Schlager in der Austrian League am Wochenende hatte kein schönes steirisches Ende. Die Neuauflage des Final-Duells der Vorsaison zwischen den Vienna Vikings und den Graz Giants ging mit 16:41 klar an den Rivalen aus der Bundeshauptstadt. Mit dem eingeschlagenen Weg sind die „Riesen“ aber zufrieden - somit könnten auch die Trainer am Werk bleiben.