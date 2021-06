Prächtige Pferde von amerikanischen Ureinwohnern

Und nach vielen Recherchen konnte er Kontakte zu den Palouse knüpfen, einem Stamm im Nordwesten der USA, den letzten Züchtern der M’amin-Pferde. „Aber auch schon in so kleinem Ausmaß, dass ihr Bestand bedroht ist. Nachdem ich das Vertrauen des Stammes gewonnen hatte, richtig Freundschaften schließen und ihn überzeugen konnte, dass mir ehrlich viel liegt an der Förderung des Bestandes, konnte ich zehn Pferde kaufen.“ Der Transport nach Österreich war aufwändig, hat sich aber gelohnt. 32 dieser wunderschönen, gefleckten Tiere („wer sie einmal geritten ist, möchte möglicherweise kein anderes mehr“) grasen entspannt auf seinen weitläufigen Koppeln, das Zuchtprogramm läuft erfolgreich: „Ich habe Tiere auch schon ins Ausland verkauft, habe gar nicht so viele anzubieten, wie es Anfragen gibt.“