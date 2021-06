Nach Ausweichmanöver mit Auto überschlagen

Folgenschwerer Unfall am Freitag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Vals (Bezirk Innsbruck-Land): Ein 53-jähriger Einheimischer kam bei einem missglückten Überholmanöver von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Auto in der angrenzenden Wiese. Der Lenker erlitt erhebliche Verletzungen.