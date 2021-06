Kaninchen „Hopsi“ vor sicherem Tod gerettet

In katastrophalem Zustand, wurde ein offenbar als Gebärmaschine missbrauchtes, ausgesetztes Hauskaninchen in Oberwart gefunden und gerettet. Der Verein „Wir fürs Tier“ mit Sitz in Loipersdorf-Kitzladen nahm sich der armen Seele an, die in Wien operiert werden muss, bevor sie in ein neues Zuhause ziehen kann.