Anmeldung für Schwangere nun auch in Tirol möglich

In Wien etwa werden Schwangere bereits seit Mitte Mai geimpft, auch in Oberösterreich startete man schon mit der Impfung der Schwangeren. In Tirol war eine Anmeldung als Schwangere bisher nicht möglich. „Bei der Impfung von Schwangeren handelt es sich um eine sehr sensible Thematik, bei der wir in Tirol nichts überstürzen“, erklärte Gesundheitsdirektor Thomas Pollak.