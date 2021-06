Talente an die Macht - WSA Graz ist Sieganwärter

Eine „Rad-Schmiede“, in der Rohdiamanten geschliffen werden! Das Radteam WSA Graz stellt bei den diesjährigen Sport Austria Finals mit neun (!) Fahrern das Gros der Athleten. „Wir kennen unsere Rolle“, weiß Teamchef Christoph Resl. „Wir sind ein Sprungbrett, setzen auf den heimischen Markt und bilden selbst unseren Nachwuchs aus.“ Seit 2005 setzt der Grazer Rennstall auf ein eigenes „Junior Cycling Team“. „Die Praxis gibt uns Recht“, so Resl, der bei den Finals heiße Eisen im Talon hat: Mit Daniel Auer, Valentin Götzinger und Alex Gratzer gehören drei seiner Topfahrer beim heutigen Kriterium in Gössendorf zu den Sieganwärtern. Dass Resl und sein Team auf heimische Fahrer setzen, zahlt sich bei den Austria Finals aus. Das Event wird ja nicht nur als Bundesliga-Rennen, sondern auch als österreichische Kriteriumsmeisterschaft gewertet. Das heißt: Nur heimische Fahrer dürfen starten.