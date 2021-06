Foidl hat Olympia im Kopf und Titel in der Hand

Bei den Damen kam es erstmals zum direkten Titelduell der beiden Tiroler Weltcupfahrerinnen Laura Stigger und Mona Mitterwallner. Die Krone in Stattegg setzte sich am Ende die 19-jährige Mitterwallner unmittelbar vor Stigger auf! „Ich habe vor dem Rennen wieder richtig den Tunnelblick gehabt, war in einem Ausnahmezustand. Laura hat Tempo gemacht, aber ich bin einfach mitgegangen“, jubelte die große Siegerin.