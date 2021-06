Hochwürden kam mit der Pferdekutsche

Ein paar Radfahrer wollten einfach nicht auf die Prozession zu Fronleichnam verzichten – und begleiteten den Fiaker kurzerhand auf ihrer Fahrt durch Siezenheim. In der Kutsche hatten Prälat Johann Reißmeier und Diakon Albert Hötzer Platz genommen. „Wir kommen mit der Monstranz direkt zu den Leuten und sind dankbar, dass wir auf diese Weise feiern konnten“, sagt Hötzer. Das Gespann fuhr eine festgelegte Route entlang und hielt an mehreren Orten. Hier war Zeit für gemeinsames Singen, Beten sowie den Segen. „Es gab zehn Stationen. So kamen nicht zu viele Leute an einem Ort zusammen“, sagt der Diakon.