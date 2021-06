Hartberg zieht dicken Ausrüster-Fisch an Land

Nach zwei Jahrzehten, in denen Hartbergs Fußballer mit „Jako“-Trikots ausgestattet über den Rasen rannten, ändern die Oststeirer die Marschrichtung - und zogen einen dicken Fisch an Land. „Wir sind unheimlich stolz, ab der kommenden Saison durch die Kooperation mit 11teamsports in adidas auflaufen zu dürfen. Ein Privileg als einziger Verein der Bundesliga mit dieser absoluten Premiummarke, die weltweit hohe Beliebtheit genießt, gekleidet zu sein. Da sieht man auch, was durch die Entwicklung im Verein möglich ist“, freut sich TSV-Obmann Erich Korherr.