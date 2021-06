Feuerwehr rettet sechs Entenbabys aus Kanalschacht

„Unser Zivildiener, der gerade dienstlich im Ort unterwegs war, sah eine Entenfamilie bei einem Kanal. Genau in diesem Moment fielen zwei Entenbabys hinein“, berichtet Tobias Fuchs von der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau. Wie sich herausstellte, waren bereits vier Entenbabys in dem Schacht gefangen - insgesamt nun also sechs.