Sanfter Rock zum Start - die Spiele sind eröffnet

Zum Auftakt war die geballte Politprominenz (angeführt von Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler) im Thunderdome am Hauptplatz. Sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen stellte sich mit einer virtuellen Grußbotschaft ein. „Eine ganz besondere Premiere. Es ist eine großartige Idee, so viele Sportverbände an einen Ort für ein gemeinsames Erlebnis zu holen. Sport hat etwas Verbindendes“, sagte Van der Bellen. „Es freut mich, dass Sportarten auf die große Bühne gehoben werden, die sonst eher selten in diesen Genuss kommen. Also, let‘s go Graz!“